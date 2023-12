Grandes sorpresas sacuden la taquilla este jueves en Gulfstream Park

Este jueves 21 de diciembre se llevaron a cabo nueve competencias en Gulfstream Park, el óvalo de Hallandale Beach, Florida.

Las sorpresas estuvieron a la orden del día desde la misma primera carrera, donde el jockey venezolano Leonel Reyes Ramos impuso al número 3 Beachland, potra de 3 años presentada por Ralph Nicks para el Oak Bridge Farm, con un dividendo de $14,00 por ganador.

En la segunda carrera, el puertorriqueño Jesús Manuel Ríos impuso al número 8 If Not For Luck, del establo de Carlos Luis Pérez para las sedas de Clap Embroidery, que arrojó un dividendo de $18,80 por ganador.

Luego en la tercera carrera triunfó el número 5 Holiday Fantasy conducido por el puertorriqueño Angel Morales y presentada por el venezolano Paul Valery, abonando $6,80 por ganador.

El cuarto evento resultó en otra sorpresa, al imponerse el número 3 Nico´s Having Fun, con la monta de Luca Panici y presentado por Kathleen O´Connel para el Windylea Farm, con dividendo de $17,00 por ganador.

La quinta carrera fue el primer triunfo para el actual líder entre los jinetes en Gulfstream Park, Paco López, a bordo del número 8 Winter Princess, yegua que presentó Steve Klesaris para las sedad del Hisbiscus Stables, con dividendo de $21,00 por ganador.

La sexta carrera devino en victoria para el jockey panameño Luis Sáez, que condujo al número 4 Grimes, presentado de Michael Maker que devolvió $5,40 por ganador.

En la séptima se produjo la segunda victoria de Paco López sobre el 6 The Distractor, presentado por Kelly Breen que pagó $6,20 a ganador.

La octava carrera se tradujo en la tercera victoria para el manito Paco López, a bordo del número 1 Lucky Curlin, pensionista de Fernando Abreu propiedad del Paterpop Racing, que abonó un dividendo de $7,40 por ganador.

En la prueba de cierre se produjo distanciamiento del número 6 Esperon, que inicialmente había cruzado el disco en ganancia y fue distanciado por perjudicar el accionar del número 1 Okiro, que resultó ganador por vía reglamentaria, otorgándole al jockey mexicano Paco López su cuarto triunfo en la tarde del jueves en Gulfstream Park con este presentado del venezolano José Garóffalo, propiedad de Yutaka Enterprises Corp., abonando un dividendo de $8,40 por ganador.