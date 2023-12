Jockey mexicano comanda estadística de Gulfstream Park

El jockey mexicano Paco López es el líder de la estadística en el recién comenzado Championship Meet, en el hipódromo de Gulfstream Park, en Hallandale Beach. López ha conseguido hasta los momentos cinco victorias en dos jornadas realizadas.

El jockey manito comenzó con una victoria el pasado viernes en la cuarta prueba de ese día con el cuatroañero Villegas Swing del trainer Steve Klesaris, luego en la octava carrera de la tarde con el ejemplar No Nay Hudson (irlandés), del trainer Wesley Ward, el cual es un producto de No Nay Never en Raw Silk por Malibu Moon, dicha carrera fue en grama.

Este sábado consigue tres lauros más para tomar el liderato de la estadística en el reciente meeting que inicia en el óvalo de Gulfstream Park. Primero en la quinta carrera con Seminole Chief en el FTBOA Florida Sire Reality Stake con una ganancia de $300.000, el cual pagó $27 a ganador en distancia de 1.800 metros con un tiempo de 1:45.59, en donde soprendió a Bentornato.

Luego en la octava prueba con Sky’s Not Falling del preparador Michael Trombetta, el cual pagó $14.80 a ganador luego de haber corrido 1.600 metros en 1:32.65, y por último terminó, en la décima del programa, con triunfo junto con el purasangre Honey Dijon de Joe Sharp, el cual pagó $8.00 al galopar 1700 metros en 1:45.60.