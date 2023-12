¡Final dramático! Así gana el caballo F Five los 3.200 metros del H. Allen Jerkens Handicap en Gulfstream Park (+video)

Este 24 de diciembre, se disputó en el hipódromo de Gulfstream Park en Florida, un stakes reprogramado que había sido suspendido por condiciones climáticas el sábado 16 del presente mes. El H. Allen Jerkens Handicap, competencia con premio de $100.000 que se escenificó en la grama en recorrido de 2 millas (3.200 metros). El final no pudo ser mejor, con el potro de cuatro años F Five, ganador desde la salida, montado por el panameño Luis Sáez para el establo de Bryan Lynch.

Desde el propio momento en el que se abrireron las puertas del aparato de salida, Sáez puso a F Five en la delantera. La carrera que era a dos vueltas de la pista de grama, siempre tuvo de líder a este descendiente de Not This Time, que marcó tiempos de 51.1 en los 800 metros, 1:43.2 en la milla, 2:09.2 en los 2.000 metros, 2:33.3 en los 2.400 metros, y 2:57.20 en los 2.800 metros.

La fuerte presión que hubo por parte de Serifor, Mclovin y Six Minus, no hicieron desplomar en ningún momento la energía de F Five, que en la recta del ganador mantuvo el primer puesto por mínima diferencia, ante la aguerrida carga de Mclovin con Joel Rosario. Desde el tercero atropelló Six Minus con Irad Ortiz Jr. y Catch That Pary latigueado por Joe Bravo, también descontó.

En una de las mejores llegadas de la tarde, Luis Saez estiró el pescuezo de F Five para mantenerlo por delante de McLovin y Six Minus, que disputaron el placé por foto. El cuarto, a cuerpo y cuarto aproximadamente fue de Catch That Party. El ganador dejó tiempo de 3:20.4 en los 3.200 metros y conquista la cuarta victoria de su campaña en siete presentaciones.

A pesar de ser primer favorito de la taquilla F Five, dejó buen dividendo de $5.40 a Ganador, $3.40 el Placé y $2.80 el Show. Por el lado de Mclovin, $3.60 y $2.80 fueron sus pagos y el Show de Six Minus, es de $3.80.