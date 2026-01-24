El Inside Informations Stakes fue el tercer Stakes de Junior Alvarado del sábado

Suscríbete a nuestros canales

Luego de haber conseguido el Fred Hooper Stakes y haber sorprendido en la Pegasus World Cup Filly and Mare Turf GII, el jinete venezolano Junior Alvarado completo la tarde de este sábado con su tercer Stakes, al ganar el Inside Informations Stakes de $225.000 en recorrido de 1.400 metros en arena.

Pegasus World Cup: Junior Alvarado gana el Inside Informations

En la 11va competencia de la tarde de sábado en Hallandale Beach, se disputó una nueva edición del Inside Informations Stakes GII de $225.000, donde la victoria fue para el ejemplar Grand Job, en otra yunta con el trainer Bill Mott y el venezolano doble coronado.

Alvarado se colocó entre los primeros puestos y acompañó los parciales de 22.63 (400 metros), 45, 06 la media milla, y los 1,200 metros en 1.09.22, para culminar la prueba con un tiempo oficial de 1.21.41 en 1.400 metros antes mencionado.

Para Grand Job es su cuarta victoria en diez presentaciones, como hijo del triple coronado Justify en la yegua Sure Route por Shiguru, y alcanza los 300 mil dólares en dinero producido hasta los momentos.

Los dividendos de la competencia fueron de $6.20 a ganador, $4.00 el place y $3.40 el show de la carrera. En segundo lugar finalizó Sterling Silver con el venezolano Javier Castellano y de tercero Claret Beret, bajo la conducción de Micah Husbands.