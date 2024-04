Conoce lo que costaron los caballos que van a correr el Kentucky Derby

Este fin de semana, tendrá el primer sábado del mes de mayo, lo que significa que será el inicio de una tradición que llega a 150 años, y es la realización de la carrera de caballos que se convirtió en la de mayor importancia para el hipismo norteamericano, y es el llamado Kentucky Derby, también llamada Carrera de las Rosas.

La prueba se va a realizar, como es tradición, en el hipódromo de Churchil Downs, en distancia de 2.000 metros en arena, con la participación de 20 ejemplares, en su edición 150. Una de las curiosidades que más llama la atención en el hipismo, es el costo de los purasangres al momento que fueron comprados en las subastas donde fueron llegados como yearling.

De los 20 tresañeros que van a correr el próximo sábado 4 de mayo, 12 de ellos, fueron llevados como yearling a subastas, y los precios de ellos, varían desde precios módicos, hasta los más altos. El ejemplar que costó menos que va a correr el Kentucky Derby, es Honor Marie, un presentado de Whit Beckam, el cual tendrá la monta del jockey profesional norteamericano, Ben Curtis, fue llevado a las subastas de Keeneland, en septiembre del 2021, y fue comprado por $40.000,00.

Mientras que el tresañero que tiene el valor, como el caballo que más costó como yearling, el cual va a correr la edición 150 del Kentucky Derby, es Sierra Leone, el cual fue llevado a subasta en agosto del 2021 en Saratoga, donde fue comprado por un precio de 2.3 millones de dólares.

Para ser el único, que sobrepasó el millón de dólares dentro de los participantes del sábado. Uno de los que se acercó a ese montó es el purasangre japonés Forever Young, el cual llegó a costar $720 mil dólares, mientras que el otro ejemplar japonés T O Password, no fue llevado a venta, por lo que llega con el mismo dueño.

Por su parte, Catching Freedom, entrenado por Brad Cox, y será conducido por Flavien Prat, en la subastas de Keeeneland del 2022, tuvo un costo de $575K, costo que tuvo parecido, Just Steel, pensionado por Wayne Lukas y el cual será montado por Keih Asmussen, fue comprado por $500K en las subastas de Keeneland.

Por su parte, el ejemplar entrenado por Víctor Barboza Jr. Grand Mo the First, y el cual será llevado por el criollo Emisael Jaramillo, en las subastas de Keeneland, fue comprado por un precio de $335K. Mientras que otros purasangres, como: Mystic Dan, Encino, T O Password, Endlessly, Domestic Product, Fierceness, Stronghold y Resilience, no fueron llevados a subastas y llegan a la Carrera de las Rosas, con el mismo propietario.

Este y otros ejemplares, han sido dados a conocer, en la cuenta de Juan Carlos Perez en la red social X.