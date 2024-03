Aquí el Best Bet y los Tips Gulfstream Park 01-03-2024

En una semana con cuatro pruebas clasificatorias al Kentucky Derby en Estados Unidos, inicia el fin de semana en Hallandale Beach con nueve carreras programadas para el día viernes, cuatro pruebas fueron pautadas sobre la pista principal de arena, tres sobre superficie de grama o césped y dos más sobre pista sintética o tapeta. Es el programa antesala a la gran jornada del sábado en Gulfstream Park.

Las dos carreras mejor rentadas en la jornada son la séptima y octava competencias, Allowance Optional Claiming de $91.000 y $92.000 respectivamente. La jornada dará inicio a la 1:10 pm (Hora Este USA), correspondiente a las 2.10 pm (Hora Venezuela) y tiene un promedio de 8,66 inscritos por carrera.

En la jornada se ha programado el popular juego de Pick Six o Rainbow Six de Gulfstream Park, que inicia en la cuarta carrera. La partida de la primera válida para el Pick Six, cuarta en el orden, está pautada a las 2:40 pm (Hora Este USA), equivalente a las 3:40 pm (Hora Venezuela).

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del Pick Six, que a la vez sirven como indicados para el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick3 y Daily Doubles programados dentro de esas seis competencias.

Cuarta Carrera. 2. Evanora. Le ligaremos a la entrenadora Georgina Baxter su primera victoria en el Championship Meet y también en el año 2024 con esta hija de Girvin que conduce Luis Sáez 5. Down in the Bayou. Debutó muy bien en Tampa Bay Downs y Paco López no se baja. 6. Timely Reward. Ha lucido muy bien en privado desde el mes de enero y es de la cuadra líder en el Champioship Meet. Indescartable.

Quinta Carrera. 6. Slipstream. Se acercó bastante en su anterior y ahora Clement buscó los servicios de Tyler Gaffalione. 8.Spirit Maker. Viene de una gran actuación que la deja de turno para este compromiso. Línea Doble en la carrera.

Sexta Carrera. 5. Laconia. Tiene mucha velocidad y le rinde a Luis Sáez. 1. Sharp Eyes. Se fajará desde el vamos y puede sostenerse con la sapiencia de Javier Castellano. 6. Gridlock. Vendrá cazando a las punteras en el estilo que le gusta ejecutar a Irad Ortiz Jr.

Séptima Carrera. 1. Merit. Este ejemplar atraviesa buena condición, está también inscrito en el Fountain of Youth, su entrenador se decidió por esta carrera, en vista de que el N°3 Speak Easy si irá al magno evento por lo que debe estar retirado. 6. Conquest Warrior. Viene de ganar con contratiempos, decidirá esta carrera. 7 Tapit Three Times. Todas sus carreras son espectaculares y aunque va por primera vez a la superficie donde no ha participado, es mejor no subestimarlo.

Octava Carrera. 5. Vacation Dance. Estrenará en la cuadra de Todd Pletcher muy bien trabajado en Palm Beach Downs. 3. Mamba on Three. Veloz y con Jaramillo, siempre es peligro en esta distancia. 7 Carotari. Viene de arribar bastante cerca en una prueba selectiva. 4. High Limit Room. Es ganador de una competencia selectiva en Lone Star Park y por algo Irad no se baja.

Novena Carrera. 8. Arrogancy. Luego de perderse a medio cuerpo de Hades, que ganó el Holy Bull (G3), perdió por nariz con Sáez en su anterior, ahora va por mejor puesto de salida. Nos agrada como el Best Bet del viernes en Gulfstream Park.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el viernes 1 de marzo en Gulfstream Park

4a) 2-5-6

5a) 6-8

6a) 1-5-6

7a) 1-6-7

8a) 3-4-5-7

9a) 8