Una juvenil salta al fútbol profesional y recibe ataque en redes por una condición

Skye Stout sufre una condición particular que no evita que su desempeño en el balompié del máximo nivel de Escocia, la cohíba de mostrar un talento increíble para tratar al balón. La chica de tan sólo 16 años de edad, sufrió del abuso en redes por una afección dermatológica.

La jugadora británica pese al fuerte acoso de sus detractores, respondió como lo sabe hacer, con un golazo a balón parado y además sumó una asistencia en el primer encuentro con su nuevo club, el Kilmarnock, conjunto que tuvo que eliminar todas las publicaciones relacionadas a la contratación para proteger a la jugadora y frenar el ataque.

El acné que afecta a la juvenil futbolista, lejos está de cortar su destreza en las canchas del fútbol inglés.

Estrellas brindan su apoyo

A pesar de los fervientes ataques de los internautas, la respuesta fue inmediata y masiva por grandes figuras del balompié británico, como Jamie Carragher, John Hartson, Ally McCoist y el excanciller escocés Humza Yousaf, quienes alzaron la voz en su defensa.

El respaldo no quedó ahí: grupos de aficionados del fútbol femenino como Chelsea Women’s Supporters Group, además de clubes como Newcastle United y West Ham, mostraron su apoyo públicamente y la historia se volvió viral en pocas horas.

Stout, demostró una fortaleza mental, ya que lejos de amilanarse por el asedio de sus detractores, dio una respuesta contundente. “Dejaré que mi futbol hable”, destacó la joven y madura futbolista en respuesta a uno de esos comentarios negativos.

El estreno de Skye

En el debut oficial con el Kilmarnock de la Scottish Women’s Premier League 2, Skye brindó su talento y en el minuto 37, marcó un espectacular gol de tiro libre y además asistió en otro tanto, contribuyendo a una victoria contundente de 6-2 frente a St Johnstone.