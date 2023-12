¿Se acabó el debate? Leyenda del fútbol inglés elige entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo (+Declaraciones)

Uno de los mayores debates en la historia del fútbol, el cual perdurará por muchos años más, tiene como protagonistas a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Fanáticos de todas partes del mundo y de distintas generaciones se han unido a la discusión para determinar quién es el mejor futbolista del planeta en las últimas dos décadas y, además, de toda la historia del deporte rey.

Dos de los futbolistas más exitosos de todos los tiempos han levantado el debate incluso en las más figuras más representativas del deporte. Especialistas, jugadores y técnicos se han sumado para determinar quien consideran que es el mejor jugador del actual siglo. De esta manera, el último en ofrecer su punto de vista fue la leyenda del Liverpool, Jamie Carragher.

El ex futbolista inglés y actual periodista para el reconocido medio “Sky Sports”, expresó durante una emisión especial del programa CBS Sports Golazo desde Miami quien era para él el mejor futbolista de la última generación. El ex zaguero central del combinado de Merseyside fue tajante en su respuesta, considerando que jamás existió el debate.

“Nunca hubo discusión. Ronaldo no estaba ni cerca del nivel de Messi. Ronaldo fue uno de los mejores goleadores de todos los tiempos. Messi es el mejor jugador de todos los tiempos", explicó Jamie. "Solo porque Ronaldo marcaba goles, Messi marcaba goles y era un jugador increíble. Ni siquiera creo que esté cerca”.

¿Cuál es la explicación detrás de la decisión de Carragher?

El mítico jugador del Liverpool sostiene su decisión en que Cristiano Ronaldo “solo marcaba goles”. "La competencia entre ellos se dio solo porque Ronaldo marcaba goles, Messi marcaba goles y era un jugador increíble. Ni siquiera creo que hayan estado cerca. No tengo dudas de que él debe seguir pensando que soy un burro, pero no me cambia la opinión, es el mejor de todos los tiempos", sentenció Carragher.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo compartieron el escenario de más alto nivel por 15 años consecutivos. Actualmente, ambos jugadores abandonaron el futbol de clubes de élite para centrarse en los últimos años de sus carreras. El astro portugués se encuentra en el Al Nassr de Arabia Saudí, mientras que Lionel Messi sorprendió a todos con su movimiento al Inter Miami.