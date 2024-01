Leyenda del fútbol inglés arremete contra Vinicius Jr.: “¿Sus números? Juega en una liga de chiste”

A menos de dos semanas de haber comenzado el año 2024, Jamie Carragher y Gary Neville, dos de los jugadores más recordados de los últimos 20 años de la selección absoluta de Inglaterra y actuales comentaristas de “Sky Sports”, votaron de manera combinada para escoger el mejor equipo del año dentro de la nueva edición del videojuego de “EA Sports”: EAFC24.

Todos los años la reconocida empresa de videojuegos EA Sports da la opción de votar por el mejor once del año dentro de su videojuego EAFC (anteriormente conocido como FIFA). De esta manera, aficionados de cualquier parte del mundo pueden escoger su once del año pasado y sacar su Team of The Year: un once masculino, un once femenino y varias ‘menciones honoríficas’ que llegarán como cartas, los ansiados TOTYS, al famoso Ultimate Team.

Asimismo, Carragher y Neville entraron en una discusión en el momento de seleccionar los atacantes del equipo. Los ex zagueros centrales de Inglaterra estuvieron de acuerdo en incluir a Kylian Mbappé y a Erling Haaland; sin embargo, Gary Neville no estuvo de acuerdo con la última elección de Jamie, quien decidió incluir a Lionel Messi dentro del equipo.

¿Vinicius o Lionel Messi?

“El ganador del Balón de Oro. Es el mejor. Ganó el Mundial una semana antes de 2023 y no entra, pero quiere meter (Neville) a De Bruyne por cuatro meses. ¡Vamos, hombre!”, aseguró el defensor.

Gary Neville argumentó que la victoria de Messi fue en 2022 y no en 2023. “El equipo del año de EA es de 2023 y el Mundial fue en 2022. Si fuera en 2023, Messi estaría. Pero no fue. En 2023, él cayó eliminado con el PSG en la Champions y luego jugó en Miami. Mi jugador elegido es Vinicius. Ha sido sensacional para el Real Madrid. Todos queremos a Messi y es impresionante, pero no le podemos elegir por lo que ha hecho en 2023″, explicó el ex defensor del Manchester United.

“Yo le escogí por la MLS, hizo goles increíbles. ¿Qué hizo Vinicius esta temporada?”, aseguró el excapitán del Liverpool. “En 44 partidos ha marcado 18 goles y 17 asistencias, eso son 35 contribuciones de gol”, defendía Gary Neville.

Sin embargo, Carragher atacó con todo asegurando que La Liga era una “liga de chiste” defendiendo que era más fácil que hiciera esos números en España. “Lo hizo para el Real Madrid en una liga de chiste, en una liga de chiste. ¿Qué ganó el Real Madrid? No ganó ni La Liga... “, aseguró la leyenda del equipo de Anfield.

Al final, el artillero brasileño del Real Madrid fue quien integró el mejor once del año de los dos comentaristas de Sky Sports. Vinicius ha anotado seis goles en 15 partidos disputados en la primera mitad de la temporada 2023/24, campaña en la que ha sufrido con varias lesiones musculares en los primeros meses del año.