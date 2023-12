¿Sin Lionel Messi? Estos equipos de la MLS no participarán en la US Open Cup 2024

El pasado viernes 15 de diciembre se celebró la más reciente junta de gobernadores de la Major League Soccer (MLS), en la que comentaros diversos temas relacionados a la próxima temporada en el fútbol estadounidense. Uno de los temas más importantes y controversiales fue la Lamar Hunt U.S. Open Cup de 2024, competición más antigua del país.

En su momento, varios clubes votaron a favor de no participar en la siguiente edición de la US Open Cup del 2024. En su lugar, enviarían a sus plantillas de la MLS Next Pro, las cuales están conformadas por sus jugadores cantera de cada una de las delegaciones. Los equipos MLS Next Pro son equipos de desarrollo que compiten en la tercera división de US Soccer.

Asimismo, Don Garber, presidente de la MLS, hizo el anuncio oficial en la última junta de gobernadores del pasado viernes. “Hice esos comentarios porque creo que, si vamos a tener a nuestros equipos profesionales compitiendo en un torneo que es el más antiguo de su tipo en todo el país, todos tenemos que abrazarlo. Desde nuestra federación hasta nuestras respectivas ligas, darle el perfil y el apoyo que necesita”, comentó ante la prensa Garber.

Razones de esta decisión

La US Soccer emitió un comunicado analizando la respuesta del mandatario de la competición. “La MLS notificó hoy a US Soccer el voto de su Junta de Gobernadores con respecto a la US Open Cup de Estados Unidos Lamar Hunt 2024 y nuestro personal está revisando actualmente”, comentó la USSF en un comunicado.

Y es que, parte de la decisión de la Major League Soccer fue porque, al integrar la Leagues Cup, en donde enfrentar a equipos mexicanos, existieron comentarios negativos de los equipos por la aglomeración de partidos. “La MLS sigue comprometida a trabajar con la federación para evolucionar y elevar la Open Cup para todos los involucrados en los próximos años”, añadieron.

Informa un portavoz de la MLS que la decisión se abordará tras culminar la temporada 2024, por lo que habrá tiempo para ver si hay un cambio de decisión. “Hablaremos con US Soccer y con nuestros propietarios antes de hacer cualquier otro comentario público sobre la postura de la MLS”, sentenció Paul McDonough, presidente de la USL.