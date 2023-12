NWSL: Esta futbolista mexicana se convierte en la mejor pagada del balompié norteamericano

La atacante mexicana del Houston Dash, María Sánchez, se convirtió este lunes 18 de diciembre en la futbolista mejor pagada de la National Women’s Soccer League (NWSL). Su contrato, el cual es de tres temporadas y 1.5 millones de dólares, supera a la jugadora de la selección estadounidense Trinity Rodman.

A través de las redes sociales, la institución manifestó su satisfacción por el acuerdo y señalaron que la ariete tapatía es una de las piezas más importantes del club.

“María es una persona que marca la diferencia y encarna la ambición que tiene nuestro club. Su pie izquierdo y sus habilidades en ataque son de clase mundial, su deseo de ser campeona con Houston y su conexión auténtica con nuestra comunidad son lo que la convierte en líder del club”.

Por su parte, la jugadora de 27 años, expresó su emoción y aseguró ser privilegiada de representar a dicho club.

“Houston, estoy muy emocionada de volver. Tengo el privilegio de representar a una ciudad y un grupo de fanáticos increíbles. Las palabras no pueden describir la gratitud que tengo por el apoyo infinito que he recibido mientras represento al Dash. No veo la hora de volver a trabajar y alcanzar nuevos niveles de éxito para el club”.

El contrato de María ‘Bombi’ Sánchez había finalizado, pero el equipo de Houston no dudó en volver a contratarla debido a su relevancia, luego de que participó en todos los partidos de la temporada regular en 2023, teniendo 21 titularidades en 22 juegos de dicha campaña.

La seleccionada mexicana es una de las piezas más importantes en ofensiva, junto a la canadiense Nichelle Prince y la nigeriana Michelle Alozie.