MLS: Este jugador podría perderse los playoff de la MLS por agredir a los árbitros

La Major League Soccer (MLS) abrió una investigación sobre el defensor del Cincinnati Fútbol Club, Matt Miazga, por presuntamente agredir a los árbitros, luego del encuentro ante el New York Red Bull.

De acuerdo con fuentes, el informe arbitral señala que “un jugador no identificado" fue sacado a la fuerza por la seguridad del Red Bull Arena mientras actuaba "de manera agresiva y hostil".

Por su parte, la MLS emitió un comunicado donde dio a conocer el hecho, sin embargo, no emitieron sentencia sobre el caso ni tampoco señalan al jugador.

"La Major League Soccer es consciente del informe de un jugador que obtuvo acceso no autorizado a los vestuarios de los oficiales después del partido New York Red Bulls vs. FC Cincinnati en el Red Bull Arena el 4 de noviembre de 2023. La seguridad de los oficiales nunca debe verse comprometida y se está llevando a cabo una investigación sobre este asunto".

Por su parte, la PSRA, que es el sindicato de árbitros, pidió a la MLS que tome las medidas disciplinarias apropiadas. "Esta es una violación inaceptable y, como recordamos, sin precedentes de la política de la liga y de la integridad deportiva", afirmó la PSRA