Esto dijo el técnico argentino Lionel Scaloni sobre la MLS y su competitividad

El entrenador de la selección argentina campeona del mundo, Lionel Scaloni, dejó abierta la puerta para dirigir en algún club de la Major League Soccer (MLS).

Durante una entrevista exclusiva para la MLS, en DT gaucho calificó a la competición norteamericana como “una liga de retos”.

“Si me veo dirigiendo en la MLS, por qué no. Me gustaría, no habría inconvenientes, siempre me ha gustado estar en donde están los desafíos y los retos y no veo por qué no”, explicó Scaloni en charla con MLS.

Asimismo, Scaloni señaló que una de las cosas que hace especial a la MLS es la llegada de técnicos extranjeros “con una manera especial de ver el fútbol”, al tiempo que agregó que este factor hace que los “duelo sean más competitivos”.

“Comentaba antes de que hay equipos que juegan de una manera muy europea, lo cual hace que la liga sea muy competitiva y hay otros equipos que conservan la tradición latina y hacen que la liga sea competitiva”, agregó Scaloni.

La MLS dará inicio en aproximadamente siete días con el encuentro entre Real Salt Lake e Inter de Miami en el DRV PNK Stadium, casa del conjunto del estado de Florida.