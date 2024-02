Liga MX: ¡Se cansó! Así fue la discusión que sostuvo Alexis Vega en redes sociales con un reportero

Alexis Vega apareció este jueves en redes sociales para desmentir a un reportero que señaló supuestos problemas que tiene el delantero en su rodilla, las cuales lo habrían llevado a desempeñar un nuevo rol.

De acuerdo al periodista Andrés González, tras consultar a "entrenadores", Vega "no anda", porque "la rodilla no está bien", lo que repercute en que juegue más lejos del área. Ese comentario no agradó a Alexis, quien reviró con un contundente mensaje: "Ya deja de inventar cosas, yo físicamente estoy muy bien", sin entrar en mayores detalles.

Desde que regresó al Toluca, al ariete se le ha visto más por el centro y sin tanto recorrido como solía tener al ser cargado a la banda, ya que ahora son sus compañeros los que hacen esa labor, labor que él mismo describió hace un par de semanas.

“Mis compañeros me facilitaron muchísimo todo el trabajo, un gran pase, una gran jugada, después, ahora lo que me toca es definir, tratar de hacerlo de la mejor manera, ser muy contundente. El equipo juega muy bien, casi siempre tenemos la posesión del balón, tenemos muchas jugadas de peligro y tengo muy altas probabilidades de anotar así que esto es gracias al trabajo de equipo y yo encantado si sigo metiendo goles”.

Debido a que no trabajó la pretemporada como debía, Renato Paiva lo llevó poco a poco y ya los últimos tres encuentros los disputó como titular, aunque sólo uno de ellos lo completó.