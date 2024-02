Liga MX: Nacho Ambriz levanta la voz tras la derrota frente a Toluca

Santos Laguna perdió 1-0 frente a Toluca por la Jornada 9 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, este resultado fue un balde de agua fría para Nacho Ambriz, ya que volvió a su ex equipo y terminó con una dura derrota. Sin embargo, en rueda de prensa no se mantuvo callado y envió un duro mensaje a la prensa.

Nacho Ambriz es uno de los entrenadores que ha pasado por más equipos en la Liga MX, sin embargo, su salida del Toluca está enmarcada en un incumplimiento de contrato por parte de la institución y el entrenador impuso una demanda ante esta situación.

En rueda de prensa fue preguntado por ese hecho y Ambriz no dudó en levantar la voz... "Ese es tema de mis abogados, ellos están pendientes de todo eso, dicen que yo me peleé, que yo me estoy portando mal, que yo he hecho un gastadero aquí, eso dicen todos ustedes y eso no es cierto, nunca he salido mal de un club, estoy peleando un derecho que hay en un contrato es lo único que puedo decir. Lo único malo es que no hablo y siempre me las tengo que comer".

La derrota fue especialmente dolorosa para el entrenador del Santos Laguna, el equipo no mostró lo que él pedía, pero si ve cosas positivas de cara a las siguientes jornadas de la Liga MX... "Al final perder no es nada agradable, pero tengo confianza de lo que me va mostrando el equipo día a día y una semana, es ir a casa para sacar un buen resultado".

El próximo partido del Santos Laguna será frente a Mazatlán en casa por la Jornada 8 del Torneo Clausura. Esa será la mejor oportunidad para que el equipo con Nacho Ambriz conozca la victoria del nuevo proyecto deportivo.