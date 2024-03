Liga MX: Santi Giménez con explosiva declaración sobre el fútbol mexicano

Santi Giménez es un México-argentino de 22 años de edad que por ahora es el mejor representante del 'Tri' e Europa. Con eso en mente dejó unas explosivas declaraciones sobre la situación actual del fútbol mexicano que no dejará indiferente a nadie; de hecho, no solo habla de la Liga MX, también resalta a los jugadores que actualmente militan en la liga.

Santi Giménez es uno de los mejores atacantes del Feyenoord de Países Bajos, su temporada actual está registrando números espectaculares con 24 goles en 35 partidos, además de 5 asistencias en 2790 minutos de juego. Con eso en mente, en una entrevista para Caliente TV no dudó en lanzar un fuerte y envenenado dardo al fútbol mexicano.

Giménez en Caliente TV... "Aquí (Países Bajos) el ser profesional es algo normal, todos son profesionales aquí, en México son pocos los que son profesionales y esos son los que hacen la diferencia, aquí no te alcanza con ser profesional, aquí (en Europa) necesitas ser profesional y más, si no, no te alcanza porque todos son muy profesionales, ellos se desviven por el futbol, llegan a las 8-9 de la mañana y se van a las tres de la tarde".

Santi Giménez es un delantero seguido por los grandes de Europa

Santi Giménez en su primera temporada en Países Bajos registró dos récords difíciles de batir, pero a fuerza de trabajo y sacrificio profesional logró romperlos. El primer fue convertirse en el primer mexicano con más goles e su primera temporada en Europa y segundo fue superar a Luis Suárez como el extranjero con más anotaciones en un año calendario en la Eredivisie.

Con todo y eso, el Tata Martino lo dejó fuera del Mundial de Qatar 2022, algo que él mismo no se explica y con lo que no estuvo de acuerdo... "Estoy muy agradecido con el Tata. Me dolió no haber ido. Soy ser humano y era uno de los planes que tenía, era un sueño. Yo me sentía dentro del Mundial [...]. Me siento mexicano y que tengas un Mundial en casa, no todos los jugadores lo viven".

Giménez solo jugó 25 minutos en la derrota 2-0 de México vs Estados Unidos por la Final de la Concacaf Nations League. Una de las grandes críticas al seleccionado de Jaime Lozano es no darle el lugar que se merece al jugador de 22 años en una selección que no cuenta con un atacante como el del Feyenoord.