Liga MX: Jonathan Orozco explica el porqué de su retiro como profesional

Jonathan Orozco anunció la semana pasada en una rueda de prensa que se retiraba como jugador profesional luego de 18 años de carrera en el balompié mexicano. en el cual jugó con Rayados, Santos Laguna y Xolos de Tijuana.

"La verdad es que no fue fácil tomar una decisión, no estaba preparado para este tipo de decisión. Creo que todo cae de repente y todo llega en el momento preciso. Ojalá y me hubiese gustado que hubiera sido de otra manera" expresó el guardameta en aquel entonces.

Orozco volvió a hablar luego de aquellas declaraciones, y explicó el porqué de su decisión.

"Fue todo muy gradual; primero fue un tema en donde los especialistas me dijeron los riesgos que había (si seguía jugando), que era que tronara el escafoides en cualquier momento. Era como dice mi esposa, necearle un poco y correr el riesgo, o dejarlo por la paz y decir que tengo una muñeca funcional que puede hacer muchas cosas y que no tengo que darle el estrés, y más por la responsabilidad que implica estar en un equipo de primera división. La gente no te juzga si tienes mal una muñeca y se le perdona, era estar al 100%" explicó Orozco en una entrevista concedida al medio Marca.

"El Mundial, fue algo que me pasó y que era la cereza en el pastel. En la última etapa de mi carrera tuve la oportunidad de pelear un puesto, porque el Tata me la dio, y por la lesión fue que ya no pude ir. Fue lo único que me faltó por experimentar".