Liga MX: Javier “Chicharito” Hernández es fuertemente criticado en el fútbol mexicano por esta razón (+Video)

Javier “Chicharito” Hernández se convirtió en uno de los fichajes más esperados para el actual Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, luego de que el delantero mexicano regresara a las Chivas de Guadalajara, club que lo vio nacer, para así dar los últimos pasos de su extensa y condecorada carrera deportiva.

Asimismo, el pasado sábado 24 de febrero el artillero azteca disputó sus primeros minutos en la máxima división del fútbol mexicano desde su regreso para la presente temporada. El Chicharito entró a los 87’ minutos del enfrentamiento entre el “Rebaño Sagrado” y los Pumas UNAM en el Estadio Akron, encuentro correspondiente a la octava jornada del campeonato liguero.

Sin embargo, a pesar de que gran parte de la fanaticada estuvo pendiente del regreso de Javier Hernández defendiendo la elástica de las Chivas por primera vez desde el 2010, el artillero ha generado una fuerte polémica en las redes sociales y medios de comunicación por la actitud y lenguaje corporal que ha tomado el Chicharito con la prensa desde su regreso a México.

"Si no le interesa estar que no esté"

No es sorpresa para nadie que la relación entre Hernández y los medios de comunicación no es la mejor. Incluso el deportista ha acusado repetidamente de estridentes y mentirosos a distintos medios de comunicación.

Asimismo, tras su regreso a tierras mexicanas, su relación con la prensa ha empeorado, puesto que, luego de su presentación oficial en el Estadio Akron, se viralizaron un par de entrevistas con Toño Moreno, periodista de la reconocida cadena “Claro Sports”, en la que el actual jugador del Rebaño le faltó el respeto al periodista.

A su vez, luego de su debut el pasado sábado, Javier Hernández atendió a la sala de prensa, en la que mostró una actitud de indiferencia hacia los medios de comunicación presentes. Ante esta realidad y con la problemática latente, en el programa Línea de 4 en TUDN, Rafael Puente Jr. hizo una acotación que bien vale la pena retomar y dijo enfático sobre el jugador.

"Javier Hernández tiene la jerarquía de negarse si es que lo quieren obligar (a asistir a las conferencias). Ahora, si vas, no te puedes permitir frente a la prensa estar con un lenguaje corporal que no corresponde a tu trayectoria. (En Chivas) Tienen que ser muy cuidadosos en cómo se maneje su incorporación al plantel", dijo Puente.

Y concluyó: "Hoy es un integrante más y tiene que agregar valor a partir de su calidad y experiencia. Es fundamental desde la gestión del plantel cuidar ese detalle, y a Javier cuando le toque estar frente a la prensa, si no le interesa estar que no esté o si va a estar, que esté como se le requiera. Ese lenguaje corporal no le beneficia en nada".