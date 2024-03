Liga MX: Este sería el equipo que Javier Aguirre entrenaría al final de su carrera

El entrenador mexicano del Mallorca, Javier Aguirre, quien jugará la final de la Copa del Rey ante el Athletic Club de Bilbao, dejó la puerta abierta para dirigir en su país, pero no con cualquier equipo, sino con el Club América.

Durante una charla que tuvo con MVS Radio, el periodista polémico David Faitelson cuestionó al ex DT de Rayados de Monterrey sobre lo que sería poder llegar en algún futuro a las Águilas.

En este sentido, el ex estratega de Atlético de Madrid y Osasuna Indicó que no es algo que esté buscando, pero que claro que se vería encantando de estar en el banquillo azulcrema.

"Dirigir al América sería cerrar el círculo, pero entiendo que no es fácil, que los momentos no se han dado, cuando no he tenido trabajo ha tenido entrenador o finalmente se han decantado por otro entrenador cuando ha podido. Yo puedo entenderlo, soy un profesional y entiendo el romanticismo", expresó.

Asimismo, Aguirre negó que cualquier tipo de acercamiento entre el América y su persona, a pesar de sonar durante mucho tiempo para las filas del conjunto rapaz.

"Nunca hablaron conmigo y esa es la parte que te puedo contar, que nunca hablaron conmigo; nunca entraron en contacto conmigo, directamente conmigo nunca, ningún directivo del América".

Uno de los “peros” que siempre han puesto a la carrera de Javier Aguirre es el tipo de clubes a los que ha dirigido, mismos que suelen considerarlos como “equipos chicos”, pero el Vasco recuerda que tuvo buenas etapas con conjuntos de renombre.

“A nivel clubes quizá solamente tuve clubes protagonistas al Monterrey y al Atlético de Madrid (éste) en horas bajas; con Atlético tuvimos la fortuna de volver después de 12 años a Champions, siete años sin UEFA, y con Rayados ganamos un título de Concachampions, pero siempre me han tocado caballos negros, esos que no son favoritos como Pachuca, Osasuna, Espanyol, Leganés, Zaragoza y ahora Mallorca”, complementó.