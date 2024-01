Liga MX: Este delantero tapatío prefiere "retirarse que volver" al fútbol mexicano

Las Chivas de Guadalajara dieron a conocer en días anteriores la contratación de Javier “Chicharito” Hernández, una de las máximas figuras del fútbol mexicano. Sin embargo, durante las últimas horas se ha corrido el rumor de que otro grande podría llegar al rebaño sagrado, antes de cerrar el mercado de pases.

Se trata del ex delantero de Los Ángeles FC (LAFC) Carlos Vela, quien quedó como agente libre a finales del 2023 luego de que no llegó a un acuerdo de renovación con su conjunto.

Chivas ha buscado ya los servicios del mexicano en el pasado y la respuesta de Carlos Vela ha sido negativa. De acuerdo con el periodista Fernando Cevallos, de FOX Sports, el jugador ha sido claro en sus intenciones “Primero se retira antes que volver”.

“Hay mucha gente que está diciendo que Carlos Vela podría ser opción para Chivas, pero descártenlo eh, no hay, no hay ninguna opción de que venga, deja a Chivas, al futbol mexicano. No quiere regresar, es más, primero se retira antes que volver”, comentó.

La supuesta vuelta de Vela al fútbol mexicano surge tras una imagen subida por el propio club encendió las redes sociales y tiene que ver con un acuerdo comercial donde aparecen dos números (41 – 01), el primero hace alusión al '14' de Chicharito pero al revés; mientras que el segundo apunta al número que recién dejó libre Alexis Vega y que podría ser utilizado por 'Cracklitos'.

Ante la insistencia de los aficionados sobre la posible llegada de otro refuerzo al “Rebaño Sagrado”, Cevallos precisó que el conjunto rojiblanco ya había cerrado su mercado de fichajes con la llegada de “Chicharito”.