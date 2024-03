Liga MX: Estas son las remontadas históricas de Chivas de Guadalajara

Chivas de Guadalajara es uno de los equipos más populares a nivel mundial y por supuesto de la Liga MX. Están en una situación complicada, ya que necesitan remontar un gran resultado vs Club América en la Liga de Campeones de la Concacaf para mantener vivo el sueño del título internacional; vamos a ver las grandes remontadas en la historia del 'Rebaño Sagrado'.

Chivas necesita remontar el 3-0 del partido de ida vs Club América por los 8vos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf. No es una tarea fácil, ya que cuentan con puros jugadores mexicanos vs un equipo que se nutre de los mejores jugadores que puede adquirir; será un duelo picante desde el minuto 1, con Chivas buscando meterse en la eliminatoria y el América esperando una oportunidad de ampliar el marcador global.

Estas son las remontadas históricas de Chivas de Guadalajara en la Liga MX

- Torneo Clausura 2023: Chivas vs Club América (Partido de ida: 0-1)

Chivas necesitaba marcar dos goles para avanzar a la final de aquel torneo. Lograría adelantarse en el marcador para colocar el 1-1 en el global, pero un gol de Diego Valdés complicaría la situación consiguiendo la ventaja para Club América; al final, Chivas avanzó con marcador global de 2-3 con goles de Alan Mozo y Orozco Chiquete.

- Torneo Clausura 2003: Chivas vs Cruz Azul (Partido de ida: 1-4)

Es una de las remontadas más impresionantes del 'Rebaño Sagrado'. En la ida sufrió un goleada sin precedentes, pero en la vuelta alcanzaron un 4-1 final para empatar la eliminatoria 5-5, avanzando Chivas por tener mejor posición en la clasificación.

- Temporada 82-83: Chivas vs América (Partido de ida: 1-2)