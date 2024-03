Liga MX: América involucrado en otro acto de discriminación y pide investigación

Los cánticos racistas, homofóbicos y discriminatorios parecen ser parte de cultura futbolística de México. Otro acto de este tipo volvió a producirse en menos de una semana y en las dos se encuentra involucrado el América.

El primero ocurrió en el Clásico Nacional ante Chivas en estadio Akron, cuando la afición del “Rebaño Sagrado” tildo de “mono” al delantero colombiano Julián Quiñones.

El segundo acto fue este fin de semana, en el encuentro ante Tigres en el estadio Azteca. Cuando aficionados del América profirieron cantos “homofóbicos” contra el guardameta argentino Nahuel Guzmán. Los mismos se escuchaban cada vez que el arquero intervenía en una jugada.

De acuerdo con medios locales, el colectivo de cabecera norte del coloso de Santa Úrsula, que fue destinado solo para aficionadas mujeres, y a quienes el guardameta apuntó de increparle con el "Ehh Puu..." que está prohibido por FIFA en el futbol mexicano y en juegos de Selección Mexicana.

De hecho, en una toma que se hizo en redes sociales, se ve claramente como el ex portero de Newell's Old Boys se acerca a un reportero para quejarse de que el grito, considerado homofóbico, venía por parte no solo de hombres, sino también de grupos femeninos.

"Muy gracioso que estamos en el mensaje por la igualdad y todo el colectivo femenino haciendo el grito homofóbico, ¿no te parece un poco desacertado?"

América pide investigación

En este sentido, Club América exigió una investigación contra los cánticos descriminantes que Nahuel Guzmán padeció en la cancha del Estadio Azteca, durante la derrota de Tigres ante los hombres de André Jardine.

“El Club América y el Estadio Azteca, fieles a sus valores, reprueban de manera enérgica los cánticos ejercidos en contra del portero de Tigres por parte de una zona de la tribuna del estadio, durante el partido disputado anoche. Así como el Club se quejó y pidió una investigación sobre acciones discriminatorias contra nuestro jugador Julián Quiñones en el partido celebrado en Guadalajara” parte de la misiva que compartió el cuadro crema.

“Pedimos, en congruencia, que la Liga MX investigue lo sucedido en el Estadio Azteca por personas que no forman parte de los grupos de animación del Club América”.