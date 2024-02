Liga MX: André Jardine con polémicas declaraciones calienta el clásico del fútbol mexicano

El Club América venció 2-0 a Real Estelí y clasificó a los 8vos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf y enfrentará a Chivas de Guadalajara por un lugar en los 4tos de Final de la competición más importante a nivel internacional de la región. Con eso en mente y luego de lograr el pase, André Jardine declaró de manera polémica sobre el partido que se jugará durante el mes de marzo.

André Jardine en rueda de prensa post victoria del Club América vs Real Estelí declaró... "No miramos, no elegimos rivales, estamos listos para los que vengan". Restando importancia al clásico rival en un partido muy importante para el fútbol mexicano a nivel internacional. Por otra parte reculó y entendió que había realizado unas declaraciones despectivas y matizó... "Respeto máximo por todos, Chivas no es diferente, va a ser un partido durísimo, pero la filosofía es el siguiente partido, es Pachuca, un partido que es muy muy importante".

Club América es el actual campeón el fútbol mexicano y es uno de los equipos que mejor practican fútbol en el país, de hecho, son líderes del Torneo Clausura 2024 en la Liga MX con 14 puntos, al igual que Rayados de Monterrey y Tigres UANL. Por otra parte, Chivas de Guadalajara ocupa la 7ma posición de la clasificación con 11 unidades, pero su dinámica ha mejorado considerablemente y está a nivel de juego del América actualmente.

Club América vs Chivas de Guadalajara solo se han enfrentado 2 veces en competencias internacionales, que fue durante la Copa Libertadores de 1998, con dos triunfos del América de local y visitante, con 3 goles a favor y 0 tantos en contra. Este será el primer partido entre ambos en Concachampions, al menos en los últimos años.

Partido de ida: 5 de marzo - Chivas de Guadalajara vs Club América

Partido de vuelta: 12 de marzo - Club América vs Chivas de Guadalajara