Esto dijo Santiago Giménez sobre el "profesionalismo" del futbolista mexicano

El futbolista mexicano del Feyernoord, Santiago Giménez, encendió la polémica en las redes sociales, luego de algunos comentarios relacionado con el profesionalismo del jugador tapatío.

En una entrevista que concedió a 'El Burro' Van Rankin para Caliente TV, el ariete aseguró que en la nación azteca son “pocos" los futbolistas que "saben ser profesionales”.

“Aquí (Europa) el ser profesional es algo normal. Todos somos profesionales. En México son pocos los que son profesionales y ellos son los que hacen la diferencia”, expresó el delantero de la Eredivise en relación a la convocatoria de Jaime Lozano.

Santiago rompió el récord de goles marcados por un delantero mexicano en su primera temporada en Europa, impuso una nueva marca en la Eredivisie por un delantero extranjero en un año calendario (que ostentaba Luis Suárez).

“Aquí (Europa) no te alcanza para ser profesional, tienes que ser profesional y más. Todos son muy profesionales, se desviven por el futbol. Llegan a las 8-9 de la mañana y se van a las 3 de la tarde”, declaró.

En relación a su sentir sobre su ausencia del mundial de Qatar 2022, el “Chaquito” se mostró agradecido con el exdirector técnico del “Tri”, Gerardo “Tata” Martino. “No creo que haya sido una mala jugada. Me dolió no haber ido. Soy ser humano y era uno de los planes que tenía, era un sueño. Yo me sentía dentro del Mundial”.

Asimismo, señaló que se prepara para el próximo campeonato del mundo, el cual se realizará en México, Estados Unidos y Canadá. “Me siento mexicano y que tengas un Mundial en casa, no todos los jugadores lo viven (…) Para un jugador no hay nada más hermoso que representar a su país”, sentenció el jugador del Feyenoord.