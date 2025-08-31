El campeón de Italia estaría cerca de llevarse otra estrella de Manchester

Suscríbete a nuestros canales

Rasmus Højlund estaría muy cerca de cambiar su camiseta. El Napoli, actual campeón de la Serie A, ha llegado a un acuerdo con el Manchester United, para hacerse con los servicios del jugador.

El acuerdo entre ambos clubes está bajo un préstamo de 6 millones de euros, con una cláusula de rescisión de 44 millones de euros, que se activa si Højlund cumple con ciertos criterios en cuanto a apariciones y aportes para el Napoli.

El delantero danés finiquito su traspaso al fútbol italiano hace unos días, solo debe pasa por el debido chequeo médico en las próximas 24 horas.

Napoli sella una gran solución

En Napoli, ha puesto su esperanza en Højlund para tapar el vacío dejado en ataque luego de la marcha de Victor Osimhen y la lesión de Romelu Lukaku. El delantero, goza de un estilo de juego rápido con movimientos por las bandas, y dejando una fuerte presión en el ataque directo, cualidades que el entrenador Antonio Conte sabrá aprovechar en el Estadio Diego Armando Maradona.

Manchester United

Por su parte, para el Manchester United, la salida de Højlund mediante una "rescisión con condiciones" refleja que el equipo está dispuesto a reducir pérdidas y reubicar el ataque con la dirección de Ruben Amorim.