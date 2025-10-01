¡Son latinos! Jugadores que aumentaron su valor en la Liga de Portugal

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Portugal continúan consolidándose como uno de los escenarios idóneos para el talento latino emergente, tal como se ve reflejado con Luis Javier Suárez y Ríos, quienes este mes incrementaron su valor de mercado, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt.

El mayor protagonismo lo ha tomado el colombiano Luis Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, tras posicionarse con el mayor aumento con 14 millones de euros, situándose ahora en 22 M€, logrando ser líder en el ranking.

El podio sigue con el noruego Froholt (FC Porto) y el griego F. Ioannidis (Sporting), los dos con un valor actual de 22 M€, tras elevarse de 10 M€ y 7 M€, respectivamente. La lista es un reflejo del gran nivel competitivo del campeonato luso y la repercusión viene teniendo en jovenes figuras que empiezan a consolidarse en el panorama europeo.

Seguidamente, en el cuarto lugar se encuentra el serbio F. Ivanovic (Benfica), con un valor ascendido en 7 M€ hasta alcanzar los 20 M€, mientras que el colombiano Richard Ríos (Benfica) completa el “top 5” con una cotización de 22 M€ tras sumar 6 M€.

Este ranking confirma la capacidad de la liga portuguesa para ayudar en el desarrollo de futbolistas jóvenes, donde en la actualidad destacan colombianos.

Jugadores más valorizados de Portugal

1. Luis Javier Suárez (Sporting CP) – aumento +14 M€, valor actual 22 M€

2. Victor Froholdt - (FC Porto) – aumento +10 M€, valor actual 22 M€

3. Fotis Ioannidis (Sporting CP) – aumento +7 M€, valor actual 22 M€

4. Franjo Ivanovic (Benfica) – aumento +7 M€, valor actual 20 M€

5. Richard Ríos (Benfica) – aumento +6 M€, valor actual 22 M€

6. Borja Sainz (FC Porto) – aumento +6 M€, valor actual 20 M€

7. William Gomes (FC Porto) – aumento +6 M€, valor actual 15 M€

8. Mario Dorgeles (SC Braga) – aumento +6 M€, valor actual 10 M€

9. Pau Víctor (SC Braga) – aumento +6 M€, valor actual 10 M€

10. Costa (FC Porto) – aumento +5 M€, valor actual 15 M€