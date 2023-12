Santiago Giménez nombrado Jugador Más Valioso de 2023 en la Eredivise

El delantero mexicano Santiago Giménez tuvo un año de ensueño en la Eredivise de Países Bajos, luego de que fuese nombrado como el Jugador Más Valioso de la competición luego de marcar 36 goles con la camiseta del Feyernoord.

Este galardón redondea un 2023 para el jugador tapatío, quien se coronó campeón de liga este verano, batió la marca histórica de goleo en liga, que perteneció al uruguayo Luis Suárez desde 2009, y además, fue nombrado 'Persona del Año' por la publicación neerlandesa 'Voetbal International', entre otros.

"Nunca pensé que iba a anotar tanto. Cualquiera que me conozca sabe que nunca me doy éxito a mí mismo. Le doy gracias a Dios. Me deja vivir esta vida, me hizo amar a Feyenoord. Los aficionados merecen un delantero que marque y estoy feliz de ser ese delantero", declaró para citado medio europeo.

Con 16 duelos disputados en lo que va de la temporada y balance de doce triunfos, dos empates y el mismo número de derrotas, Feyenoord marcha segundo en Eredivisie con 38 puntos, a diez del líder PSV que lleva paso perfecto de triunfos en el mismo número de duelos.

Santiago Giménez y Feyenoord despidieron el 2023 con triunfo 2 a 1 ante Utrecht en Segunda Ronda de la Copa de Países Bajos y volverán a la actividad ante NEC en Eredivisie el 14 de enero.