¿Qué es la Superliga Europea y por que cambiaria el fútbol de manera trascendental?

En el año 2021 varios de los mejores equipos de Europa se unieron para anunciar la creación de la Superliga Europea, un torneo exclusivo en el que los clubes serían los principales responsables del desarrollo de la competencia y que, por ende, se embolsarían cantidades desorbitantes que los podrían muy por encima del resto de equipos que hacen vida en el resto del viejo continente.

Aquel primer intento sufrió un frenazo por parte de la UEFA y demás organismos que regulan el fútbol de elite en Europa. Es por eso que la Superliga se tuvo que encarpetar, a pesar de que el Barcelona, Real Madrid y Juventus (Este último por un tiempo) insistieron en que es el camino más adecuado para mantener el fútbol de alto nivel a flote, algo que no terminó de convencer a los demás clubes que, a la postre, terminaron por abandonar el barco.

Paso un buen tiempo sin que se hablara del proyecto, pero, con el falló del TJEU, ahora la competencia tomó mucha más fuerza y los grandes de España se preparan para contragolpear y atraer la atención de aquellos grandes equipos que en un principio habían dado su visto bueno a la ambiciosa competencia. Por ahora, la UEFA, Premier y Liga Española ha expresado su total oposición a la propuesta encabezada por Florentino Pérez.

Ahora, tras más de dos años de aquel primer intento de lanzar la Superliga, el Real Madrid y el Barcelona vuelven a la carga pero con un formato un tanto distinto al inicial y con muchos más detalles sobre el mismo: La propuesta incluye la participación de hasta 64 equipos, quienes participarían en 3 categorías distintas (Star, Gold y Blue) y tendrían la oportunidad de ascender (o descender) en caso de hacer los méritos necesarios para competir contra los mejores. En la división Star jugarán un total de 16 equipos (los mejores), en la Gold serán 16 y en la Blue tendrán que competir 32 conjuntos.

La primera parte de la competencia será una especie de liguilla, de la cual saldrán 8 para jugar cuartos de final en adelante, en ese caso será como todos los torneos ya conocidos, como la Champions. La empresa A22 será la encargada de organizar todo la competencia y dieron a conocer que ver los partidos no le costaría nada a los fanáticos pues tienen la idea de crear una plataforma en la que los espectadores podrán disfrutar todos los partidos sin necesidad de desembolsar alguna cantidad de dinero, algo que no sucede que ningún otro campeonato de alta competencia, aunque esto todavía no lo terminan de explicar.