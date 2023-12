El Real Madrid no se guarda nada contra el Alavés en su último partido del año (+Alineaciones)

El conjunto blanco se enfrentará al Alavés por la décimo octava jornada de la Liga EA Sports 2023-2024, en un encuentro que cerrará la primera parte de la temporada en la competición española.

Por ello, el combinado merengue buscará terminar el año de la mejor forma posible y así mantener el gran estado de forma de los últimos partidos, consiguiendo estar en los octavos de final de la UEFA Champions League y segundo en el campeonato doméstico con un total de 42 puntos.

Ante esto, el entrenador italiano Carlo Ancelotti, no se guardó nada para disputar el último partido liguero del año, colocando a jugadores como Toni Kroos, Jude Bellingham y Rodrygo Goes en la alineación titular, por lo que, no sería para nada descabellado pensar que veremos un partido de muchos goles.

Cabe destacar, que el estratega de 64 años, jugará con una formación de 4-4-2, que durante el transcurso del juego podría convertirse en un 4-3-1-2 con el joven mediocampista inglés, posicionándose por detrás de los delanteros del equipo de Madrid.

Portero: Kepa Arrizabalaga

Defensas: Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández y Fran García.

Mediocampistas: Luka Modrić, Toni Kroos, Fede Valverde y Jude Bellingham.

Delanteros: Brahim Díaz y Rodrygo Goes.