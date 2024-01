Messi y el Inter Miami viajan hasta Arabia Saudí: ¿A qué equipos enfrentarán?

El arranque de la pretemporada del Inter Miami no ha sido el mejor para Lionel Messi, Luis Suárez y compañía. El equipo de florida no consiguió anotar en sus primeros dos partidos, por tanto no pudieron ganar. Ahora el equipo de la MLS deberá viajar hasta Arabia Saudí para dos partidos más en su gira por Asia.

Los dirigidos por Gerardo el "Tata" Martino empataron contra la selección del Salvador (0-0) y perdieron contra el FC Dallas (1-0). Ahora el conjunto rosado tendrá dos pruebas todavía más exigentes en Arabia; Miami enfrentará al Al-Hilal, del lesionado Neymar, el próximo 29 de enero y posteriormente, tendrá que verse las caras con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, el 1 de febrero.

Durante los primeros partidos preparatorios, Martino probó con una línea de 5 atrás para proteger la espalda de un equipo que pretende ser muy ofensivo pero que no tiene mucha capacidad de retroceso. Por el momento parece que Messi y Suárez necesitan y complemento que les de más movilidad arriba, aunque se desconoce si el Inter tiene pensado apostar por otro delantero.

Tras jugar sus partidos programados en suelo árabe, la escuadra de Miami deberá a Hong Kong y Japón antes de poner fin a su gira por Asia en la que los jugadores tendrán un apretado calendario que les ayudará a ponerse a tono antes del inicio de la MLS, aunque la carga de partidos podría provocar alguna lesión inesperada.