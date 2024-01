¿No lo supera?: Cristiano Ronaldo vuelve a menospreciar el Balón de Oro y el The Best

El revuelo causado por la última victoria de Lionel Messi en los premios The Best sigue muy presente, el último en referirse al tema de los premios fue nada menos que Cristiano Ronaldo, quien fuera el rival del argentino durante muchos años. Para CR7 muchos premios ya no son lo de antes.

Cristiano Ronaldo, fiel a su estilo de expresar lo que piensa en todo momento, quiso dejar clara su postura respecto a las recientes entregas de premios, justo después de que el resultara como ganador de varios galardones en la Gala de los Globe Soccer Awards. “El Balón de Oro y el The Best están perdiendo credibilidad. Tenemos que analizar toda la temporada. No quiere decir que Messi no lo mereciera, ni Haaland, ni Mbappé. Simplemente ya no creo en estos premios”.

Las quejas del delantero portugués no vienen de ahora, el actual capitán del Al-Nassr tiene varias temporadas con una postura adversa a las que se tienen desde las instancias que premian a los mejores, excepto por los Globe Soccer Awards, evento del que lleva tiempo siendo un abanderado.

Para Cristiano Ronaldo los números son lo más importante, de hecho, hace algunos años cuando Messi dominaba el Balón de Oro, el entonces delantero del Real Madrid declaró que el le daba más valor a las Botas de Oro, pues no eran ganadas con votos... Posteriormente el '10' argentino lo superó en Botas de oro 6 a 4 y no se le vio tocar el tema nuevamente.