¡No se conforma! Lionel Messi quiere estar presente en este torneo internacional con Argentina (+Detalles)

Lionel Messi es el capitán y la máxima figura de la Selección Argentina, siendo además una pieza clave para el esquema de juego del entrenador Lionel Scaloni, quien en múltiples ocasiones ha expresado la admiración que tiene por la "Pulga".

A lo largo de carrera a nivel de selecciones, el actual delantero del Inter Miami ha conseguido un total de cinco títulos con la camiseta albiceleste (Mundial Sub-20, Mundial Qatar 2022, Copa América 2021, Finalissima 2022 y Juegos Olímpicos 2008).

Asimismo, logró convertirse en el jugador con más goles en la historia de Argentina con 106 goles, superando a grandes leyendas como Gabriel Batista (54), Sergio Agüero (42), Hernán Crespo (35) o Diego Maradona (32); además, también es el futbolista argentino con más partidos disputados tras acumular 180 compromisos, dejando atrás la marca de Javier Mascherano (147) y Javier Zanetti (143).

Sin embargo, todo parece indicar que el ex Barcelona y París Saint-Germain no se conforma y quiere participar en las próximas Olimpiadas de París 2024, en el caso hipotético de que Argentina consiga clasificar en los preolímpicos disputados en este mes de enero en la ciudad de Caracas, Venezuela, pero no es el único.

Puesto que, en las últimas horas el histórico extremo, Ángel Di María, también desea estar presente en dicha competición. Ante esto, tanto Mascherano (actual técnico de la sub-23) como la Federación están buscando la manera para que los vigentes campeones del mundo puedan ser convocados para París, incluso el estratega de 39 años manifestó estar de acuerdo en contar con ambos jugadores, "Jugadores como Lionel Messi y Ángel Di María se ganaron la posibilidad de elegir si quieren jugar los Juegos Olímpicos. Para Fideo sería una buena manera de despedirse".

Ahora bien, para que esto se pueda hacer realidad, primero la sub-23 albiceleste deberá conseguir el pase en el torneo sudamericano, campeonato en el que están presentes equipos como Brasil, Colombia, Uruguay o Venezuela, por lo que, tendrán que mostrar un gran rendimiento para alcanzar el objetivo.