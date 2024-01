El curioso deseo de Javier Mascherano para los Juegos Olímpicos si Argentina clasifica

La Selección Argentina Sub 23 se encuentra en pleno proceso de preparación en el predio de la AFA en Ezeiza, enfocada en su participación en el Torneo Preolímpico que se llevará a cabo en Venezuela a partir del 20 de enero. Este torneo determinará las dos primeras selecciones de Sudamérica que obtendrán un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Javier Mascherano, ex futbolista de 39 años y actualmente involucrado en la dirección técnica de las categorías juveniles de la selección, ha expresado que su principal objetivo es lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos.

En una entrevista con DSportsRadio, Mascherano compartió su motivación al asumir el cargo: "Fui impulsado por el entrenador de la Selección Mayor y el coordinador a agarrar esta categoría y venimos trabajando desde ese momento. El objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos". Además, el ex jugador fue claro en cuanto a su futuro en la dirección técnica, afirmando que no tiene intenciones de dirigir la Selección Mayor y que su meta es dirigir el Sub 23 y la próxima Sub 20.

Por otro lado, Mascherano expresó su deseo de que el ciclo de Scaloni al mando de la Selección Mayor no se interrumpa, y manifestó su esperanza de que el equipo llegue al Mundial 2026. Además expresó que no tendría ningún inconveniente en dejar que Scaloni sea quien comande a la albiceleste en París en caso de clasificar a los Juegos Olímpicos.

En cuanto a la elección de jugadores para el equipo Sub 23, Mascherano comentó sobre la situación de Pepo De la Vega, quien sufrió una lesión que lo dejó fuera del torneo. Ante esta situación, el cuerpo técnico evaluó diversas opciones y finalmente se decantó por Claudio Echeverri, destacando la importancia de contar con un jugador del perfil de este futbolista para el equipo.

Sin embargo, la inesperada partida de Julián Malatini, defensor proveniente de Defensa y Justicia, generó un contratiempo para el equipo Sub 23. Malatini fue vendido al Werder Bremen de Alemania, quién no permitió el viaje del jugador de regreso a la concentración, lo que imposibilitó su participación en el torneo. Mascherano expresó su desacuerdo con la decisión de Malatini y lamentó no haber sido informado previamente, lo que habría permitido al equipo tomar medidas alternativas. Argentina llegará al preolímpico con una nomina de 22 jugadores mientras que las demás selecciones si podrán contar con 23 elementos.

Por otra parte, Mascherano aprovechó la oportunidad y le volvió a abrir las puertas a Lionel Messi y Ángel Di María de poder jugar esta competencia en caso de quedarse con uno de los dos pasajes: “Si nos toca clasificar se irán viendo las situaciones. Lo dije en su momento, jugadores como Ángel y Leo se ganaron la posibilidad de elegir. Si ellos creen que están en la posibilidad de ir, sería algo muy lindo para darle un cierre. En el caso de Ángel no hablé mucho en el último tiempo, pero escuché que la Copa América sería su último torneo. También sería una linda manera de poder irse”.

La Albiceleste integra el Grupo B, donde chocará contra Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. Los dos primeros de cada zona (en el A están Venezuela, Brasil, Ecuador, Colombia y Bolivia) avanzarán a la fase final, donde los dos mejor ubicados clasificarán a los Juegos Olímpicos de París 2024. Argentina debuta el domingo 21 de enero ante Paraguay en el estadio Misael Delgado de Valencia, edo. Carabobo a las 7:00 PM (Hora Venezuela).