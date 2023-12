Liga MX: Rayados adquiere a talentoso mediocampista argentino (+Video)

El Club de Fútbol de Monterrey sorprendió este sábado al conocerse la información de que habían firmado al futbolista argentino de 28 años Jorge "Corcho" Martínez por tres temporadas y una cifra que ronda, extraoficialmente, los tres millones de dólares.

El movimiento causó sobresalto para muchos, ya que se esperaba que la adquisición de los Rayados en el presente mercado que antecede al Torneo de Clausura sería la de Rodrigo Villagra, el también mediocampista argentino pero de 22 años.

“Si bien Villagra era una opción e iba muy adelantado, no era el único. De repente, cambiaron condiciones y alteraron circunstancias, por eso decidimos que no debíamos cerrar un trato en el que no estábamos convencidos en cuestiones financieras. Las negociaciones con Talleres no llegaron a buen puerto”, dijo José Antonio Noriega, director deportivo del club.

De igual manera, con respecto a la nueva adición, Noriega agregó: “Corcho siempre fue muy interesante para nosotros, por eso dejamos de lado a Villagra. Puedo decir ya que el Corcho es jugador nuestro, tiene una gran técnica individual, gran golpeo de balón, con muy buen trazo largo y tiro de media distancia”.

Finalmente, Martínez se uniformará con el conjunto que quedó segundo en la tabla de posiciones del Apertura 2023 de la Liga MX con balance de 10 victorias, tres empates y cuatro derrotas. De igual manera, en la liguilla fue eliminado en cuartos de final por el Atlético San Luis.