Liga MX: Mira la última polémica del Tuca Ferretti contra el Club América

El Club América empató 2-2 contra León en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2023. El equipo americanista estaba de visitante y no logró sacar ventaja, pero se llevó un resultado cómodo para la vuelta, sin embargo, el Tuca Ferretti uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano y multicampeón con Tigres UANL entre otros equipos de México realizó un análisis muy polémico sobre el partido del equipo azulcrema.

Ricardo 'Tuca' Ferretti resaltó sobre el juego del Club América... "¿No te dan vergüenza los colores del América? No jugó el América, ¿qué equipo jugó contra León? Es una vergüenza". En relación al uniforme que el equipo usó de visitante contra el Club León. Y comentó... a uno de los panelistas del programa Fútbol Picante... "¿Así como tú corbata, lila? Ese lila estaba más fresco por no decir otra cosa".

Sin embargo lo peor llegaría después, cuando comentó... "...por eso no ganó (Club América) porque era lila". Esto último lo hizo con un gesto muy despectivo que podría considerar homofóbico, para terminar diciendo... "¡Es una aberración que mi equipo América vaya (a León) y no use sus colores!".

En teoría el equipo americanista habría jugado con ese uniforme para conmemorar a Diana González, una ex jugadora del equipo que murió hace un tiempo, era una especie de homenaje para ella y sus familiares.

América tendrá la revancha del encuentro el próximo sábado 2 de diciembre en el Estadio Azteca, el marcado global está 2-2 y un empate o la victoria clasifican al equipo a Semifinales del torneo final.