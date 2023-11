Liga MX: Jurgen Damm explota contra los poderosos del fútbol mexicano

Atlético San Luis logró la victoria 1-0 sobre Monterrey en el partido de ida de los 4tos de Final de la Liguilla del Apertura 2023. El juego fue bastante equilibrado y peleado por momentos, pero el equipo local logró sacar la ventaja aunque por la mínima y todo se mantiene abierto para el duelo de vuelta en la ciudad de Monterrey. Jurgen Damm en esa línea y tomando en cuenta las desventajas de plantilla entre Atlético y Monterrey arremetió contra los poderosos de la Liga MX y los equipos más fuertes de la competición.

Jurgen Damm arremetió contra Tigres, Monterrey y América por la diferencia de plantillas que hay en la Liga MX y pidió un Fair Play Financiero para darle equilibrio a la competición y mejorarla... "Me tocó estar en los planteles más caros de México como América y Tigres, o en Atlanta United (MLS) que son instituciones que invierten una barbaridad y lo que gastan en fichajes o salarios. Por eso hablamos de un Fair Play Financiero como lo hay en la MLS, porque acá lo que invierten unos y otros es abismal".

De igual forma destacó que es la mejor forma de potenciar la Liga MX... "Nuestra liga sería mejor con un Fair Play Financiero, lo que gastan Tigres, América, Rayados es una locura, es muchísima la diferencia; pero en Liguilla todo puede pasar, y hoy lo demostramos".

Por otra parte, Jurgen Damm también habló sobre el partido y consideró que fueron superiores a pesar de la diferencia de plantillas y que espera que en a vuelta logren un gran resultado para avanzar en la Liguilla 2023... "Fuimos superiores y pudimos llevarnos más ventaja, y para nada por el tema de la cartera. Nosotros no entramos a la cancha pensando en eso, sino en dar lo mejor de nosotros". Por otra parte, comentó lo que le cuenta desde su experiencia a sus compañeros... "Lo que hablo con mis compañeros, y gracias a Dios me ha tocado estar en varias Liguillas en Tigres y América, pero es un torneo nuevo; no importa el nombre de los jugadores, costo de la plantilla o lo que gana cada jugador, es jugar con el corazón".