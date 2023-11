¡Efecto Lionel Messi! Inter Miami anuncia esta noticia para la próxima temporada (+Detalles)

Lionel Messi, el astro argentino que revolucionó el fútbol de Estados Unidos al elegir al Inter Miami como su nueva casa en julio de este año, sigue dando de qué hablar. El capitán de la Selección Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, consiguió un título en su primera temporada en la MLS, la Leagues Cup. Sin embargo, no pudo quedarse con la US Open Cup tras perder con Houston Dynamo en una final que la Pulga no pudo disputar por lesión.

Además, el equipo conducido por Gerardo Martino no pudo revertir la mala racha del principio en la MLS y se quedó afuera de los playoffs. Sin embargo, pensando en la próxima temporada, las expectativas son altísimas por tener a Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba en el plantel.

Este jueves se confirmó una linda noticia para el astro argentino y todos sus compañeros: Inter Miami informó en su cuenta de Twitter oficial que se agotaron todos los abonos pensando en la temporada regular de la MLS de los Estados Unidos 2024.

"¡Estamos agotados, pero ya vienen entradas para un solo partido! Hemos agotado los abonos para la temporada regular de la MLS 2024, ¡pero aún puedes ser parte de la diversión! A partir de hoy, los fanáticos tendrán la oportunidad de registrarse para comprar las entradas restantes para un solo partido durante la temporada regular de la MLS 2024 hasta agotar existencias", reseñó el Inter Miami.

Galaxia de estrellas que pueden llegar a Miami

Esta temporada el club rosa revolucionó al mundo con la incorporación del argentino y los ex azulgrana Busquets y Alba. En este contexto, el Inter Miami ya tiene cinco mega estrellas en su radar para acompañar a Messi la próxima temporada donde ya anunciaron que buscaran pelear todos los títulos posibles. Se trata de Luis Suárez, Sergi Roberto, Iván Rakitic, David De Gea y Thomas Müller.

Los cinco jugadores, que finalizan contrato en 2024 y aún no han iniciado sus negociaciones para renovar con sus respectivos clubes, han sido vinculados con el club de David Beckham, y de darse su contratación, llegarían a la MLS en la temporada 2024. Con estos refuerzos, el Inter Miami se convertirá en uno de los equipos más poderosos de la MLS y uno de los favoritos para conquistar el título.