Estos dos equipos de la Premier League están interesados en fichar a Kylian Mbappé en 2024

Kylian Mbappé será uno de los bombazos como agente libre en 2024 tras terminar el contrato con el Paris Saint Germain. Dos equipos de la Premier League podría lanzarse por el francés.

De acuerdo al periodista Duncan Castles de Daily Record, el Arsenal de Mikel Arteta y el Liverpool de Jurgen Klopp están interesados en fichar al delantero francés y goleador del PSG.

Castles destaca que ambos equipos están analizando la viabilidad económica para fichar a Mbappé que podría tener un precio de más de 150 millones de dólares.

Mbappé afirma que empate ante Newcastle es una decepción

Kylian Mbappé, autor del gol del empate de penalti en el último minuto que multiplica las opciones del PSG de clasificarse para octavos de final de la Liga de Campeones lamentó las ocasiones falladas por su equipo y aseguró que el Newcastle "no tuvo nada".

"Es una decepción. En un partido de Liga de Campeones no puedes tener tantas ocasiones y no marcar. No es un problema de estructura, de organización. Somos nosotros, los jugadores, tenemos que trabajar, ser más eficaces", señaló a la televisión RMC Sport.

"Yo he tenido oportunidades de marcar que tengo que marcar, está claro. Cualquiera que tenga ojos ha visto que hemos dominado. Somos nosotros los que tenemos que ser más eficaces en el último gesto", agregó.

"Hemos dominado totalmente. Ellos no tienen nada, sabíamos que su juego era no tener nada. Pero tenemos que acabar nuestras ocasiones, hemos tenido demasiadas en un partido de Liga de Campeones", indicó el jugador que señaló que "hay que matar el partido antes".

Mbappé apeló a sus compañeros a "no bajar los brazos, porque queda un partido y el objetivo es ser primeros de grupo por lo que hay que ganar en Dortmund".

El equipo debe ganar para asegurar el primer puesto y que no ocurra la misma situación de la temporada pasada cuando tuvieron que medirse al Bayern en octavos por quedar segundos.