Liga MX: ¿Cómo es el formato del Torneo Clausura 2024 en el fútbol mexicano?

La Liga MX en su edición 2024 comenzará con el Torneo Clausura, el Club América es el vigente campeón que defenderá el título ante sus más acérrimos rivales en el fútbol mexicano. Con eso en mente, este es el formato de competición para el campeonato que le da inicio al año calendario 2024 en México.

Formato del Torneo Clausura 2024 en la Liga MX

Para el Torneo Clausura 2024 se jugará exactamente igual que el resto de los pasados torneos cortos en el fútbol mexicano.

1 - Fase regular o de clasificación que consta de 17 jornadas de competición.

2 - Fase final o de liguilla, que consta de un 'Play-In', cuartos de final, semifinal y la gran final de la Liga MX.

Los equipos mejor clasificados estarán en la liguilla, el triunfo son 3 puntos, el empate 1 unidad y la derrota nada. Estos son los criterios de desempate si las cosas quedan igualadas luego de 17 jornadas de juegos:

Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos y goles. Mayor número de goles anotados. Marcadores particulares entre los clubes empatados. Mayor número de goles anotados como visitante. Mejor ubicado en la tabla general de cociente Tabla Fair Play Sorteo.

Para la fase regular o de clasificación, los equipos ubicados entre la posición 1° y 6° tendrán un cupo directo a la liguilla, pero los clasificados del 7° al 10° estarán en un 'Play-In' que tuvo una gran aceptación en el último torneo corto. Es una de las novedades para darle más intensidad a los juegos de eliminatorias ya que se juega a partido único, el ganador del juego 7° vs 8° clasificado directo a la liguilla, mientras que el perdedor se juega otra oportunidad vs el vencedor del juego 9° vs 10° para conocer los 8 equipos que se disputarán el título.

*Ejemplo del Play-In del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX

Fase decisiva del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX

Para comenzar la fase decisiva del campeonato, se disputarán los partidos de 4tos de final que tiene el siguiente formato:

- 1º vs 8º

- 2º vs 7º

- 3º vs 6º

- 4º vs 5º

Cada fase de eliminación directa se juega a doble partido, una eliminatoria en toda la regla que se vive con mucha intensidad, donde los detalles pueden marcar el futuro de la competición. La primera ronda o partidos de ida se jugarán en cancha de los 4 peores clasificados (5, 6, 7, 8), dejando los partidos de vuelta en casa para los mejores clasificados (1, 2, 3, 4).

Las semifinales las jugarán los 4 equipos vencedores de la instancia anterior y se disputará de la misma forma, los equipos mejores clasificados en su eliminatoria jugarán la vuelta en casa. Donde se puede ver (y se ha visto) que el 8° le gané al 1° y en semis jueguen la vuelta en casa.

- 1º vs 4º

- 2º vs 3º

La Final se la disputan los mejores equipos de semis y se juega a doble partido como el resto de la fase eliminatoria.