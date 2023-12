La arenga de Joel Campbell para que Alajuelense remonte sobre Herediano en las Semifinales de fútbol de Costa Rica

La Liga Deportiva Alajuelense cayó derrota 3-0 sobre Herediano en el partido de ida de las Semifinales del Torneo Apertura 2023 en la Primera División de Costa Rica. Ese resultado fue un duro golpe al trabajo realizado durante el año del equipo de la ciudad de Alajuela, sin embargo, Joel Campbell uno de sus jugadores más destacados lanzó una importante arenga para motivar a sus compañeros y afición para lograr la remontada.

Joel Campbell luego de la derrota 3-0 de Alajuelense sobre Herediano, resaltó la superioridad del rival, pero dejó importante arenga para buscar la remontada en casa..."Herediano ganó bien, aprovechó sus oportunidades, tuvo otras opciones que pudo haber concretado, es un llamado de atención para nosotros, de que no podemos competir de esta manera pero lo bueno del fútbol es que siempre da revanchas, sé que con los jugadores que tenemos y con nuestra afición podemos sacar el resultado, confío en este equipo".

Y con continuó con una importante arenga... "Lamentablemente no fue el partido que queríamos, es un golpe fuerte pero no es el golpe final. Si queremos seguir luchando tenemos que demostrar esa garra, esa casta para el partido del domingo, por más difícil que se presente la situación tenemos un equipo y una afición increíble y en nuestro estadio somos bastante fuertes".

El atacante Joel Campbell también reconoció como está su estado físico para el partido que viene... "Hoy no me molestó tanto porque uno se puede tratar y medicar" En relación a sus problemas de espalda, pero si resaltó que debe prepararse mejor... "Mentalmente tengo que prepararme fuerte porque sé que el equipo me necesita y tengo que dar lo mejor para apoyar a mis compañeros, poner el talento que Dios me dio para el equipo".

El partido de vuelta entre Alajuelense vs Herediano se jugará el próximo 10 de diciembre en el Estadio Morera Soto, en la ciudad de Alajuela. El ganador se enfrentará en la Final a Deportivo Saprissa o Club Sport Cartaginés.