Premier League: Manchester United veta a periodistas por este insólito motivo

El Manchester United vetó este martes a cuatro periodistas de asistir a la rueda de prensa de Erik Ten Hag como respuesta a las historias que estos han publicado sobre el técnico holandés.

Cuatro medios, el 'Manchester Evening Standard', 'Sky Sports', 'ESPN' y 'The Mirror', publicaron este lunes que Ten Hag ha perdido la confianza de parte del vestuario debido a su estilo de juego. Esto llega después de que los 'Diablos Rojos' hayan perdido diez de los 21 partidos que han disputado esta temporada.

Los cuatro periodistas implicados no pudieron asistir este martes a la rueda de prensa de Ten Hag previa al duelo contra el Chelsea en la Premier League. No es la primera vez que el United reacciona de esta manera a una historia similar y un periódico fue vetado el mes pasado cuando publicó que Ten Hag estaba "sobre hielo fino".

"Hemos tomado esta acción contra estos medios no porque no nos gusten las historias que han publicado, sino por hacerlo sin contactarnos primero para darnos la oportunidad de comentar o dar contexto. Creemos que este es un principio importante que defender y que esperamos que sirva para mejorar cómo trabajamos", dijo el United en un comunicado.

En rueda de prensa, Ten Hag dio el visto bueno a la decisión del club.

"Deberían haberlo consultado con nosotros primero. Ir por la espalda y publicar estos artículos no es lo correcto. Tenemos una buena relación en la que vienen a nosotros primeros y hablamos sobre ello", dijo el entrenador holandés.

Erik Ten Hag se defendió este martes sobre las publicaciones afirmando que lo que dicen los medios de comunicaciones es falso.

“En todos los equipos siempre hay jugadores que no juegan o juegan menos y que están menos contentos. En algunas circunstancias es necesario, tienen que esperar su oportunidad. Pero no, no hay problemas”.