Leyendas del Liverpool y Machester United resolverían sus diferencias en un ring de boxeo (+Detalles)

El ex jugador del Liverpool Jason McAteer ha retado públicamente al legendario jugador del Manchester United, Roy Keane, a un combate de boxeo por 2 millones de libras, en un intento por resolver sus diferencias de una vez por todas.

La rivalidad entre McAteer y Keane se remonta a 2002, cuando el United se enfrentó al Sunderland en el Stadium of Light. En ese partido, Keane fue expulsado por propinarle un codazo a McAteer, que no paraba de increpar a Keane en referencia a su disputa con el ex seleccionador de Irlanda, Mick McCarthy.

Keane abandonó infamemente la concentración de su selección durante el Mundial de 2002 tras discutir con McCarthy. McAteer se mofó de Keane con este incidente durante el partido y las tensiones se desbordaron, lo que llevó al ex jugador del United a tomarse la justicia por su mano y propinar un agresivo codazo a su rival.

Keane comentó en el podcast de Gary Neville que McAteer se lo merecía, lo que provocó que el ex jugador del Sunderland se embarcara en una brutal diatriba en las redes sociales. McAteer le dijo a Keane que "se largara" y le llamó "payaso". También volvió a arremeter contra la decisión del legendario capitán del United de "abandonar" a sus compatriotas durante el Mundial de 2002.

McAteer ha vuelto a atacar a Keane, esta vez en beIN Sports, donde retó al siete veces ganador de la Premier League a un combate de boxeo. McAteer hizo un llamamiento al promotor de boxeo Eddie Hearn para que organizara un combate que pusiera fin al conflicto.

"Sí, estoy cansado de ello. Preferiría que viniera ahora y dejáramos las cosas como están. Seamos civilizados", dijo McAteer. "¡O podemos subir al ring por un millón de libras cada uno y pelearnos!, Roy, vamos. Eres mejor que eso. Y prometo dejar de reaccionar".

Keane aún no ha respondido a la oferta de McAteer de participar en el combate.