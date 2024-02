¿Inminente salida de Mbappé del PSG? Kylian ya tiene una decisión de su futuro

Todos los síntomas indican que sí, que esta vez sí parece que Kylian Mbappé ha decidido dejar el PSG. Como es lógico, todas las miradas se centran en la capital de Francia, por las consecuencias del adiós de su estrella, y el nuevo destino que todo el mundo apunta hacia España, pero el astro francés solo habría certificado lo primero, sea lo segundo la causa o no del efecto, y Nasser Al-Khelaïfi y Luis Enrique ya lo saben.

Mbappé acaba contrato, no ha acordado ni los términos de su renovación ni las condiciones de su marcha, aunque esto último ya lo dan por hecho en París.

El mismo Daniel Riolo así lo aseguraba en RMC, “hablando del PSG y Mbappé, mi bola de cristal me dice que esta vez se va”. Sea una estrategia o no, esa es la situación con la que han de trabajar lo que resta de temporada en París y de cara a la campaña siguiente, y quizá se estén ya moviendo los hilos para hacer pública la primera consecuencia, que en ningún caso aseguraría al unísono que se va al Madrid; como decimos, al calor de los anuncios de Xavi y Jürgen Klopp, Mbappé pretende anunciar que se va, no el destino.