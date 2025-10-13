¡Hinchas enloquecen tras el ascenso! Fútbol sudamericano suma un nuevo caos

Suscríbete a nuestros canales

El club Gimnasia de Mendoza protagonizó una jornada histórica, tras vencer en tanda de penales a Deportivo Madryn pero su hinchada empañó el escenario al finalizar el encuentro. Los Mendoza consiguieron su ascenso a la primera división del fútbol argentino, luego de quedar igualados 1-1 en tiempo reglamentario y el alargue, el Lobo mendocino se impuso por 3-0 desde los doce pasos, contando con la gran labor de su arquero, César Rigamonti, quien detuvo dos disparos.

De esta manera, Gimnasia se tituló campeón de la Primera Nacional y regresan a la máxima categoría después de 41 años.

Caos al finalizar el partido

Sin embargo, un episodio de la hinchada empañó lo que habría sido una gran jornada de fútbol. Luego de conquistar el ascenso a la primera división, la hinchada mendocina invadió el campo, quitándole las camiseta a sus propios jugadores y provocando al equipo contrario, futbolistas del Deportivo Madryn.