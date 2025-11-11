Fidalgo podría estrenarse con México ante la Portugal de Cristiano

Suscríbete a nuestros canales

Álvaro Fidalgo confirmó su participación con la selección mexicana, el español va en busca de Sii último requisito para hacer oficial su debut con el conjunto dirigido por el Vasco Aguirre, quien va rumbo al Mundial de 2026.

Su debut por el momento no será en este momento, puesto que debe esperar unos meses más debido a algunos parámetros que se necesitan resolver para poder vestir la camiseta verde como naturalizado mexicano.

“La regla de FIFA no sólo es que tenga pasaporte de otro país sin que haya jugado partido oficial con otra selección, sino que un naturalizado pase cinco años de residencia en dicha nación para poder representarla”, destacó el diario Récord.

Esto quiere decir que, a finales de marzo es cuando se cumple oficialmente el último requisito: “Resulta que Fidalgo cumple el requisito estrictamente hasta el 26 de marzo del 2026, no enero o febrero como se piensa. Hasta la primera Fecha FIFA del próximo año, del 23 al 31 de marzo, podrá jugar.”

“Contrario a lo publicado, Fidalgo no estará contemplado por el Tri en enero, que no es microciclo, sino concentración de 10 días para dos juegos en Centroamérica con una Selección de futbolistas locales, porque el asturiano aún no será elegible”, afirma el comunista del Diario Récord ‘El Francotirador’.

¿Fidalgo debuta ante la Portugal de Cristiano?

Aunque aún no es oficial, pero el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Mikel Arriola, ha asomado que solo faltan detalles técnicos para concretar que Portugal sea el rival de México en la esperada reapertura del Estadio Azteca, dicho encuentro estaría previsto en la Fecha FIFA de marzo de 2026.

Arriola reveló que el acuerdo es casi un hecho “Lo más probable es que sea Portugal. Faltan detalles, pero yo diría que ya está cerrado. Yo veo a Cristiano que siempre quiere estar y es parte del contrato. Si está en condiciones, jugará”, afirmó el directivo.