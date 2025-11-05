¡Sorpresa! México queda eliminado y el Mundial Femenino define a sus finalistas

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial Sub-17 Femenino de la FIFA, celebrado en Marruecos, ya conoce a los dos equipos que lucharán por el título en una emocionante gran final: Corea del Norte y Países Bajos.

La primera semifinal vio el que posiblemente sea el mayor batacazo del torneo: la eliminación de la poderosa selección de Brasil. Las suramericanas no pudieron contra la solidez y el poder ofensivo de Corea del Norte, que se impuso con un contundente marcador de 2-0.

Con este resultado, las norcoreanas reafirman su estatus como una de las potencias históricas de la categoría. Ahora buscarán conquistar su cuarto título mundial Sub-17, una gesta que las coronaría como las máximas ganadoras del certamen.

Países Bajos elimina a México

En la segunda semifinal, la selección de Países Bajos logró imponerse a un aguerrido equipo de México por la mínima diferencia. El partido, que fue un verdadero pulso táctico, se definió gracias al talento de su delantera.

La joya del Ajax, Lina Touzani, se erigió como la heroína neerlandesa al marcar el único gol del encuentro al minuto 69. Este tanto fue suficiente para asegurar el ajustado triunfo y garantizar el boleto de las europeas a la gran final.

Final con sabor a revancha

El duelo por el título entre Corea del Norte y Países Bajos tendrá un elemento adicional de tensión, ya que ambos equipos se enfrentaron en la fase de grupos. En aquella ocasión, el dominio norcoreano fue absoluto, reflejándose en una abultada goleada de 5-0.

Las asiáticas buscarán repetir ese rendimiento demoledor para alzar la Copa. Por su parte, la "Naranja Mecánica" tendrá la oportunidad de oro para demostrar cuánto ha evolucionado desde ese primer encuentro y buscar una revancha épica.

Dicha final se celebrará el sábado 8 de noviembre a las 3:00 PM (hora de Venezuela); mientras que, el partido por el tercer puesto entre México vs Brasil arrancará a las 11:30 AM, el mismo día.