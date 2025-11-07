México Sub-17 a evitar la eliminación en su segundo partido mundialista

Suscríbete a nuestros canales

La Selección Mexicana Sub-17, que participa en la Copa Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Qatar, se prepara para un duelo crucial ante su similar de Costa de Marfil.

Vida o Muerte en el Grupo F

El conjunto azteca tiene el compromiso de reivindicarse tras su derrota (1-2) en su debut ante Corea del Sur. Por su parte, el equipo africano también llega urgido de puntos, luego de sufrir una dura goleada (1-4) ante la poderosa Suiza.

El combinado nacional se medirá este viernes 7 de noviembre a las 8:45 horas (tiempo del Centro de México) frente a Costa de Marfil, un compromiso que será crucial para el equipo dirigido por Carlos Cariño.

Panorama del Grupo y Antecedentes

Corea del Sur y Suiza lideran actualmente el Grupo F con tres puntos. En este contexto, México podría beneficiarse con una victoria ante los marfileños para aspirar a uno de los dos primeros puestos o incluso a ser uno de los mejores terceros lugares del torneo, dependiendo también del resultado entre surcoreanos y suizos.

Esta será la primera ocasión en la que México y Costa de Marfil se enfrenten en un Mundial Sub-17. Históricamente, al Tri siempre se le han complicado los rivales africanos en esta categoría, sobre todo, por su gran fortaleza física.

No obstante, los aztecas deberán tener cuidado porque, aunque en el papel Costa de Marfil aparece como el rival más asequible de su sector, otra derrota estaría condenando a los mexicanos a la eliminación temprana del torneo.