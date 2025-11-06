Panamá se aferra a su sueño mundialista en la última doble fecha clasificatoria

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de Panamá mantiene viva su aspiración de alcanzar una nueva clasificación para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, a disputarse en Norteamérica. La "Marea Roja" afronta el tramo final de las eliminatorias de la Concacaf, donde su panorama, aunque prometedor, sigue siendo incierto a falta de tan solo dos encuentros cruciales para el cierre de la fase.

El nuevo formato ampliado de clasificación ha inyectado esperanza en varias selecciones de la región, y Panamá busca aprovechar esta oportunidad para sellar su pase directo o, al menos, asegurar un puesto en la repesca intercontinental. Actualmente, Panamá se encuentra disputando la Tercera Ronda de la eliminatoria, formando parte de un grupo sumamente competitivo junto a rivales directos como El Salvador, Guatemala y Surinam.