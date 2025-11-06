Mundial Sub-17: ¿Qué cambios podría realizar Oswaldo Vizcarrondo para el partido contra Egipto?

Suscríbete a nuestros canales

La histórica victoria de 3-0 de la Vinotinto Sub-17 sobre Inglaterra tuvo un costo: la sensible baja por esguince de tobillo del mediocampista Henrry Díaz.

Ante la urgencia del crucial duelo por el liderato del Grupo E contra Egipto este viernes, el seleccionador Oswaldo Vizcarrondo deberá encontrar el reemplazo ideal para el habilidoso y desequilibrante volante.

Su ausencia podría implicar una modificación en el esquema o en el perfil de juego de la Vinotinto. El técnico criollo maneja varias opciones, cada una con características distintas, para cubrir el vacío en la medular.

Las opciones de Vizcarrondo

Los cuatro nombres que pican en punta para ocupar la posición vacante en el mediocampo ofrecen al técnico diferentes soluciones, ya sea manteniendo la vocación ofensiva o buscando mayor control y contención.

1. Ender Albarrán

Perfil: Mediocampista de corte mixto o creativo, con buen manejo de balón y visión de juego.

Impacto táctico: Albarrán podría ser la opción más directa para mantener la estructura y el control del balón .

Función: Actuaría como un generador de juego desde el centro, manteniendo la conexión entre la defensa y el ataque.

2. John Mancilla

Perfil: Mediocampista defensivo puro, fuerte en la marca y la recuperación.

Impacto Táctico: Si Vizcarrondo opta por un enfoque más conservador y de seguridad ante el poder ofensivo de Egipto, Mancilla sería el elegido.

Función: Aportar músculo y solidez en la recuperación, siendo el ancla del mediocampo y evitando las transiciones rápidas del rival. Esto podría cambiar el esquema a un 4-2-3-1 o 4-3-3 con doble pivote.

3. Juan Uribe

Perfil: Volante ofensivo o extremo, con capacidad de regate y llegada al área.

Impacto Táctico: Uribe representaría la opción de mantener la vocación de ataque y verticalidad mostrada ante Inglaterra. Podría jugar un poco más abierto o como un 'falso diez' detrás del delantero.

Función: Reemplazar la capacidad de desborde y la amenaza de gol que aportaba Díaz, buscando desorganizar a la defensa egipcia con velocidad y regate.

4. Yimvert Berroterán

Perfil: Delantero o mediapunta con gran despliegue físico y recorrido.

Impacto Táctico: Berroterán demostró ser la dupla perfecta para Diego Claut en el Sudamericano. Su gran condición física le permitiría presionar alto y sumarse rápidamente a las jugadas ofensivas.

Función: Aportar profundidad por el carril central o lateral, asegurando que la presión alta de la Vinotinto se mantenga durante los 90 minutos.

El misterio se develará poco antes del inicio del encuentro este viernes 7 de noviembre en el Aspire Zone. Lo que es seguro es que el cambio forzado pondrá a prueba la profundidad y adaptabilidad táctica del equipo venezolano.