Este es el posible 11 inicial de España para enfrentar a Colombia en Londres

España tiene un duro rival sudamericano en el primero de los dos duelos que tiene la selección durante esta fecha FIFA. Enfrentarán a Colombia en un partido muy importante para Luis de La Fuente, donde debe ir perfilando el equipo que quiere y los jugadores que necesita para competir durante la Eurocopa de Alemania 2024. En esa línea tiene un rival muy complicado, que sabe tener la pelota y puede hacer daño, aunque su único problema es el gol desde hace mucho tiempo.

España contará con muchos jugadores de calidad, destacando a Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams entre otros. Sin embargo, el 11 inicial que sacará De La Fuente para este partido puede ser el que utilice para el inicio de la Euro, tomando en cuenta que no hay mucho tiempo para preparar al equipo.

Este sería el 11 inicial de España vs Colombia en Londres:

- Portero: Unai Simón

- Defensa: Grimaldo, Le Normand, Laporte, Carvajal

- Mediocampo: Merino, Rodri, Olmo

- Delanteros: Nico Williams, Morata, Lamine Yamal

Luis De La Fuente seleccionador de España con polémica en su convocatoria

Luis De La Fuente no puede evitar la polémica en su última convocatoria de la selección de España, de hecho, no convocar a Brahim Díaz y dejar que el talentoso atacante del Real Madrid termine vistiendo los colores de Marruecos deja mucho que desear a nivel de gerencia del entrenador. Sin embargo, sí convocó a Pau Cubarsí a pesar de no tener mucho tiempo en Primera División.

Brahim Terminó en Marruecos declarando que no se le convocó por decisión del entrenador, ya que habían tenido una conversación previa y el jugador siempre mostró interés en continuar. con eso en mente, todo lo que haga De La Fuente será muy visto por la gente que lo apoya y por sus retractores.